Menikah, Begini Penampillan Nadin Amizah dengan Gaun Merah Muda

Senin, 11 Agustus 2025 – 19:58 WIB
Foto: Nadin Amizah dan Faishal Tanjung. Foto: Instagram @cakecaine

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Nadin Amizah dan kekasihnya, Faishal Tanjung resmi mengikat janji suci dalam pernikahan yang dilangsungkan pada Jumat (8/8).

Momen sakral yang penuh kebahagiaan tersebut digelar secara intim di lokasi terbuka yang asri.

Potret momen pernikahan tersebut terlihat melalui unggahan di akun Instagram pribadi Nadin Amizah, @cakecaine.

Suasana pernikahan yang kental dengan nuansa alam dan dekorasi bak negeri dongeng terekam jelas dalam sejumlah foto yang dibagikan Nadin.

Pesta pernikahan tersebut memadukan keindahan alam pegunungan dengan sentuhan artistik yang menawan, menciptakan latar belakang sempurna untuk hari bahagia.

Sang mempelai wanita, Nadin Amizah, tampil memukau dalam balutan gaun pengantin berwarna merah muda yang lembut.

Gaun tersebut memiliki detail renda dan tumpukan kain yang memberikan kesan anggun sekaligus modern, sangat serasi dengan kepribadian Nadin yang dikenal dengan gaya uniknya.

Sementara itu, Faishal Tanjung sang mempelai pria, terlihat gagah dan berwibawa mengenakan setelan jas berwarna cokelat.

Musikus Nadin Amizah dan kekasihnya, Faishal Tanjung telah resmi mengikat janji suci dalam pernikahan.

