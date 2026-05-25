Menikah Lagi, Anji: Seharusnya Sifatnya Private

Senin, 25 Mei 2026 – 15:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musisikus Anji menikah dengan seorang perempuan bernama Dena Desy.

Melalui akunnya di Instagram, pelantun 'Dia' itu pun menceritakan mengenai perjalanannya bersama sang istri.

Anji mengatakan pernikahannya merupakan salah satu bentuk menjalankan wasiat dari mendiang ibunya, Siti Sundari.

Sebab sebelum mengembuskan napas terakhirnya, mendiang Siti Sundari sempat berpesan kepada Anji perihal tersebut.

"Menjalankan wasiat. Dua hari sebelum berpulang, Mama bilang, 'Segerakanlah menikah dengan Desy'. Beberapa jam sebelum berpulang pun, Mama bicara sama Mas @lukitoyusup, Personal Assistant saya, supaya saya segera menikah," ujar Anji melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (25/5).

"Sebenarnya, Mama adalah salah satu Model MV lagu baru saya KAU. Tapi takdir berkata lain, Mama berpulang 3 hari sebelum tanggal shooting. Jadi selain menemukan tempat pulang, pernikahan dengan @desyskalit adalah menjalankan wasiat," sambungnya.

Semula, dia ingin acara pernikahannya dengan sang istri digelar secara privat.

Anji, bahkan sengaja tak mengunggah apa pun mengenai pernikahannya itu. Namun, pernikahan pria 47 tahun tersebut akhirnya tetap tersebarluaskan oleh teman-teman yang hadir.