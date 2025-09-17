Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Menikahi Janda, Pria di Pelalawan Mencabuli 2 Anak Tiri

Rabu, 17 September 2025 – 20:10 WIB
Menikahi Janda, Pria di Pelalawan Mencabuli 2 Anak Tiri - JPNN.COM
Polres Pelalawan merilis penangkapan ZU yang mencabuli dua anak tirinya. Foto: Polres Pelalawan.

jpnn.com - PELALAWAN - Seorang pria berinisial ZU (50) ditangkap jajaran Polres Pelalawan karena diduga mencabuli dua anak tirinya sejak 2023.

Penangkapan dilakukan pada 2 September 2025 setelah pihak kepolisian menerima laporan resmi dari ibu korban berinisial FD pada 11 Agustus 2025.

FD melaporkan dugaan tindak pidana pencabulan yang dialami oleh kedua anaknya.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP I Gede Yoga Eka mengatakan bahwa korban adalah anak tiri pelaku berusia sebelas dan delapan tahun, yang merupakan anak kandung dari istrinya janda dua anak FD.

“Setelah menerima laporan, Unit PPA Satreskrim melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan, kami amankan pelaku ZU tanpa perlawanan,” kata AKP Gede Yoga, Rabu (17/9).

Pranata Kanit PPA Ipda Marta Christina Marpaung, menjelaskan bahwa pelaku mengakui perbuatannya yang telah dilakukan secara berulang sejak dua tahun terakhir.

Baca Juga:

Polisi masih mendalami lebih jauh terkait motif serta kemungkinan adanya korban lain.

“Kasus ini sudah kami naikkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Saat ini tersangka ZU ditahan di Mapolres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Marta.

Seorang pria berinisial ZU (50) ditangkap jajaran Polres Pelalawan karena diduga mencabuli dua anak tirinya sejak tahun 2023 silam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Janda  Menikahi Janda  Polres Pelalawan  pencabulan 
BERITA JANDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp