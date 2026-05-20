Menikmati Latihan Hyrox di Tempat Kebugaran dengan Fasilitas Lengkap

Rabu, 20 Mei 2026 – 05:05 WIB
Tempat latihan hyrox yang terdapat di Fit Hub Kemang, Jakarta. Foto: Dok. Fit Hub

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta olahraga di Indonesia kini mulai menggandrungi hyrox yang saat ini jadi kompetisi di dunia kebugaran global.

Atas dasar itu, Fit Hub yang berlokasi di daerah Kemang kini menyediakan percobaan terlebih dahulu selama sepekan bagi pelanggan.

Beberapa pelajaran dasar hyrox akan diberikan oleh pelatih-pelatih berlisensi resmi

Head of Marketing Fit Hub, Diza Anindita mengatakan bahwa masyarakat banyak yang ingin mengenal lebih dalam mengenai hyrox.

“Fit Hub Kemang adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk terus berinovasi dan mengikuti permintaan pasar di dunia fitness. Kami ingin setiap member merasakan pengalaman fitness kelas dunia yang tetap terjangkau," ungkap Diza.

Rencananya dalam waktu dekat, beberapa tempat Fit Hub juga akan dibuka kelas khusus hyrox.

Bagi yang ingin langsung merasakan bagaimana olahraga hyrox juga bakalan dimanjakan dengan fasilitas yang ada di Fit Hub Kemang.

Sejauh ini beberapa fasilitas penunjang seperti area tunggu yang nyaman, kursi pijat serta beberapa area hiburan yang dilengkapi meja ping pong, foosball, dan biliar. (mcr16/jpnn)

Merasakan langsung olahraga hyrox di tempat keburagan yang punya fasilitas penunjang luar biasa bisa ke sini

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Muhammad Naufal

