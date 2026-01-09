Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Menilik Isi Garasi Rumah Yaqut Cholil, Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Wow!

Jumat, 09 Januari 2026 – 15:12 WIB
Menilik Isi Garasi Rumah Yaqut Cholil, Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Wow! - JPNN.COM
Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaran ibadah haji. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaran ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penetapan tersangka itu.

"Benar," katanya kepada para jurnalis, Jumat (9/1/2026).

Baca Juga:

Berdasarkan laporan di laman e-LHKPN KPK, Gus Yaqut memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 13.749.729.733 (Rp 13,7 miliar).

Harta itu dia laporkan pada 20 Januari 2025.

Dari laporan kekayaan itu, Gus yaqut memiliki hanya memiliki dua mobil, yakni Mazda CX-5 tahun 2015 senilai Rp 260 juta dan Toyota Alphard Tahun 2024 senilai Rp 1.950.000.000 (Rp 1,95 miliar).

Baca Juga:

Kedua kendaraan itu didaftarkan atas perolehan hasil sendiri.

Selain itu, dia juga memiliki 6 bidang tanah dengan total senilai Rp 9.520.500.000 (Rp 9,5 miliar).

Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaran ibadah haji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yaqut Cholil Qoumas  Tersangka  Ibadah Haji  Kasus Korupsi  KPK  Mazda CX-5 
BERITA YAQUT CHOLIL QOUMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp