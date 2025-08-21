Close Banner Apps JPNN.com
Menilik Motor Ducati Milik Wamenaker Noel yang Terjaring OTT KPK, Wow!

Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:49 WIB
Petugas mengendarai motor Ducati milik Wamenaker Noel yang disita KPK di Jakarta. Foto: Antara Foto/Fakhri

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan barang sitaan dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8).

Menurut keterangan KPK, Immanuel Ebenezer yang dikenal sebagai punggawa Joman atau Jokowi Mania ditangkap karena diduga melakukan pemerasan atas kepengurusan sertifikasi K3 perusahaan.

Oleh karena itu, KPK telah menyita 22 kendaraan milik Wamenaker Noel yang terdiri dari 15 mobil dan tujuh sepeda motor yang di antaranya big bike Ducati.

Beberapa moge Ducati cukup mencuri perhatian, karena harganya yang lumayan mahal miliaran rupiah.

Misalnya Ducati Multistrada V4. Moge bergaya touring-adventure itu harga on the road berkisar Rp1,3 miliar.

Lalu, naked bike Ducati Streetfighter V4 yang harganya juga lebih dari Rp 1 miliar, termasuk Ducati Hypermotard 950 SP.

Menilik Motor Ducati Milik Wamenaker Noel yang Terjaring OTT KPK, Wow!

 

KPK memamerkan barang sitaan dari kasus OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, berupa 22 kendaraan di antaranya big bike Ducati

