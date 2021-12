Menjadi Kurus Sampai Disangka Pakai Narkoba, Bio One: Sekarang Sudah Tahu Kan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Bio One diisukan menggunakan narkoba lantaran berat tubuhnya yang turun cukup drastis.



Namun, Bio One menepis rumor tersebut dan menjelaskan alasan berat badannya berubah kurus.



Aktor 23 tahun itu mengatakan dirinya sengaja menurunkan berat badan demi perannya sebagai Gepeng.



Pasalnya, Bio One akan membintangi film Srimulat: Hil Yang Mustahal dan berperan sebagai Gepeng.



Adapun Gepeng merupakan personel yang berperawakan kurus dalam grup lawak Srimulat.



"Sekarang sudah tahu kenapa menurunkan berat badan, rambutnya begini. (Diet) itu salah satunya untuk ikutin sosok ini (Gepeng). Ya, banyak yang dilakukan. Aku itu dari 65 ke 56 kg, sembilan kiloan," ujar Bio One di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (6/12).



Dia mengaku melakukan diet yang terbilang ekstrem agar bobot tubuhnya berkurang.



Sebab, Bio One pernah tak makan selama tiga hari demi menurunkan berat badan.



Namun, dia tak menyarankan pola diet tersebut diikuti oleh orang lain.



"Paling lama tiga hari enggak makan, enggak ada penggantinya, hanya saja minum tetap dilakukan," tutur Bio.



Film Srimulat: Hil Yang Mustahal akan segera memasuki proses syuting.



Film ini akan dibintangi oleh Bio One (Gepeng), Elang El-Gibran (Basuki), Dimas Anggara (Timbul) dan Ibnu Jamil (Tarzan).



Selain itu, ada pula Rifnu Wikana (Asmuni), Erick Estrada (Tessy), Zulfa Maharani (Nunung), Morgan Oey (Paul), Rukman Rosadi (Teguh), Rano Karno (Babeh Makmur), dan sejumlah artis lainnya. (mcr7/jpnn)



