Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjagokan Portugal, Tobias Ginanjar Ingin Ronaldo Merasakan Gelar Piala Dunia

Rabu, 17 Juni 2026 – 17:28 WIB
Menjagokan Portugal, Tobias Ginanjar Ingin Ronaldo Merasakan Gelar Piala Dunia - JPNN.COM
Ketua Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Euforia ajang sepak bola bergengsi 4 tahunan Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat Jawa Barat.

Tidak hanya masyarakat sipil, pendukung klub Persib, juga tak mau ketinggalan merayakan euforia turnamen yang tahun ini dilaksanakan di Benua Amerika itu.

Ketua Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar, menjagokan Portugal dalam perhelatan FIFA World Cup 2026.

Baca Juga:

Alasan utama Tobias memfavoritkan Portugal dikarenakan sosok sentral Cristiano Ronaldo.

"Saya penginnya Portugal, biar Ronaldo bisa merasakan Piala Dunia," kata Tobias ditemui di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (17/6/2026).

Tobias mengakui komposisi tim asuhan Roberto Martinez itu masih kalah mentereng, dibandingkan sejumlah negara lain yang dijagokan di Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Meski begitu, dengan skuad yang ada saat ini dinilai cukup kuat untuk bersaing dan tidak menutup kemungkinan bisa keluar sebagai juara.

"Sebenarnya (kekuatan tim) kurang, karena aya (ada) Ronaldo weh (aja). Mudah-mudahan karena ini Piala Dunia terakhir Ronaldo, Portugal bisa memberikan hasil maksimal, bisa juara," ungkapnya.

Ketua Viking Persib Tobias Ginanjar menjagokan Portugal di Piala Dunia 2026. Dia berharap Cristiano Ronaldo mampu mengakhiri karier dengan gelar juara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tobias ginanjar  Ronaldo  Piala Dunia  Portugal  World Cup  Viking Persib Club 
BERITA TOBIAS GINANJAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp