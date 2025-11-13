Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung

Kamis, 13 November 2025 – 15:06 WIB
Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung - JPNN.COM
Chery J6T melibas jalur tantangan di JSI Megamendung. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Udara sejuk Megamendung menjadi saksi ketika Chery J6T diuji bukan di aspal mulus perkotaan, tetapi di jalur offroad ringan milik JSI Adventure, Bogor.

Bukan sekadar test drive biasa, kali ini SUV listrik terbaru Chery itu benar-benar membuktikan: teknologi ramah lingkungan pun bisa tampil buas dan tangguh.

Aura Ganteng

Baca Juga:

Begitu menatap sosoknya, kesan “ganteng gagah” langsung terasa.

Front bumper baru, dual guard gloss, dan hood berotot memberi sinyal kuat: ini bukan J6 biasa.

Aura futuristis kian tegas lewat logo baru Chery yang kini lebih modern, berpadu dengan aero vent dan side fender anyar yang mempertegas karakternya sebagai SUV sejati.

Baca Juga:

Dan saat cahaya pagi memantul di bodinya, warna eksklusif “Red Matrix” seolah menyalakan semangat baru.

Percaya Diri Melibas Tantangan 

Udara sejuk Megamendung menjadi saksi ketika Chery J6T diuji bukan di aspal mulus perkotaan, tetapi di jalur offroad ringan milik JSI Adventure, Bogor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chery J6T  Chery  SUV listrik  mobil listrik 
BERITA CHERY J6T LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp