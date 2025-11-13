Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung

Kamis, 13 November 2025 – 15:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Udara sejuk Megamendung menjadi saksi ketika Chery J6T diuji bukan di aspal mulus perkotaan, tetapi di jalur offroad ringan milik JSI Adventure, Bogor.

Bukan sekadar test drive biasa, kali ini SUV listrik terbaru Chery itu benar-benar membuktikan: teknologi ramah lingkungan pun bisa tampil buas dan tangguh.

Aura Ganteng

Begitu menatap sosoknya, kesan “ganteng gagah” langsung terasa.

Front bumper baru, dual guard gloss, dan hood berotot memberi sinyal kuat: ini bukan J6 biasa.

Aura futuristis kian tegas lewat logo baru Chery yang kini lebih modern, berpadu dengan aero vent dan side fender anyar yang mempertegas karakternya sebagai SUV sejati.

Dan saat cahaya pagi memantul di bodinya, warna eksklusif “Red Matrix” seolah menyalakan semangat baru.

Percaya Diri Melibas Tantangan