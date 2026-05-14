Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Menjajal Sejenak Omoway OMO-X: Motor Listrik Futuristik yang Tak Biasa

Minggu, 24 Mei 2026 – 00:11 WIB
Menjajal Sejenak Omoway OMO-X: Motor Listrik Futuristik yang Tak Biasa - JPNN.COM
Omoway Indonesia belakangan ini mengajak sejumlah awak media untuk merasakan langsung motor listrik pertama mereka, yakni OMO-X. Foto: Omoway Indonesia

jpnn.com, BOGOR - Omoway Indonesia belakangan ini mengajak sejumlah awak media untuk merasakan langsung motor listrik pertama mereka, yakni OMO-X.

JPNN.com pun menjadi salah satu media yang diajak untuk menjajal motor listrik yang memiliki tampilan futuristik tersebut.

Rute yang dilewat tidak banyak rintangan dan sangat terbatas. Hanya berkeliling sekitar Bogor Sumarecon, Jawa Barat. Lantas bagaimana rasa berkendaran Omoway OMO-X?

Baca Juga:

Kesan pertama melihat kendaraan tersebut seperti motor masa depan. Desain bodi sealmes sepanjang 2.072 mm menciptakan siluet futuristik yang kuat sekaligus elegan.

Garis bodinya tajam dengan lampu LED horizontal yang memberikan kesan agresif.

Di bagian belakang, motor listrik itu dibuat lebih terbuka. Lampu belakang terletak di bagian samping dekat ban.

Baca Juga:

Setelah mengeksplore motor tersebut, kami pun langsung menunggangi kendaraan listrik asal Singapura itu.

Pertama kali menunggangi Omoway OMO-X, kecanggihan langsung terasa karena motor ini tidak perlu anak kunci ataupun remote keyless untuk mengaksesnya. Hanya menggunakan smartphone yang sudah terkoneksi melalui aplikasi.

JPNN.com mendapatkan kesempatan untuk menguji motor listrik Omoway OMO-X yang memiliki tampilan futuristik itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Omoway OMO-X  motor listrik  harga Omoway OMO-X  Test Ride Omo-X 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp