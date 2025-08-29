Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjamu Persis Solo, Bhayangkara Presisi Lampung FC Minta Bantuan Bhara Mania

Jumat, 29 Agustus 2025 – 04:20 WIB
Menjamu Persis Solo, Bhayangkara Presisi Lampung FC Minta Bantuan Bhara Mania - JPNN.COM
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Munster. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC berupaya untuk meraih kemenangan perdana di BRI Super League 2025/26.

Sejauh ini, tim berjuluk The Guardian itu melalui tiga pertandingan awal tanpa kemenangan dengan perincian satu imbang dan dua kali kalah.

Hasil tersebut menempatkan Awan Setho Raharjo dan kolega untuk sementara di posisi ke-15 klasemen Super League 2025/26.

Baca Juga:

Paul Munster Minta Bhayangkara FC Fokus

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster meminta anak asuhnya harus segera menemukan bentuk kepercayaan diri.

Mental bertanding juara Liga 1 musim 2017 tersebut tidak dalam kondisi terbaik setelah kalah di menit-menit akhir dari Arema FC dengan skor 1-2.

Mantan juru taktik Persebaya Surabaya itu ingin timnya bisa fokus hingga akhir pertandingan.

Baca Juga:

"Saya sudah perintahkan kepada para pemain untuk lebih berhati-hati dan fokus dalam setiap pertandingan. Saya rasa pemain juga sudah tahu akan situasi ini," ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut.

Bhayangkara FC berharap tuah dari penggemar mereka yaitu Bhara Mania yang akan memadati Stadion Sumpah Pemuda, Lampung.

Bhayangkara Presisi Lampung FC berupaya untuk meraih kemenangan perdana di Super League 2025/26 saat menghadapi Persis Solo, Kamis (28/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bhayangkara Presisi Lampung FC  Persis Solo  Bhayangkara FC  Super League 
BERITA BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp