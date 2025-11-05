Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Menjangkau 706 Desa, Program Speling yang Digagas Ahmad Luthfi Bisa Diterapkan Secara Nasional

Rabu, 05 November 2025 – 16:20 WIB
Menjangkau 706 Desa, Program Speling yang Digagas Ahmad Luthfi Bisa Diterapkan Secara Nasional - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus dan jajaran dengan latar belakang mobil Speling Jateng. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com - Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Melesat yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin panen apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus.

Program Speling Jateng itu bahkan dinilai bisa diterapkan secara nasional di seluruh daerah di Indonesia.

"Saya kira ini baru pertama di Indonesia. Suatu kegiatan luar biasa yang sudah dilakukan di 706 desa. Saya ingin belajar agar bisa dilakukan seperti ini di berbagai wilayah," kata Benjamin Paulus saat meninjau kegiatan Speling bersama Gubernur Ahmad Luthfi di Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali pada Rabu (5/11/2025).

Benjamin meyakini bila kegiatan itu dilakukan secara masif, maka kesehatan masyarakat cepat tercapai.

Wamenkes menjelaskan, Speling yang dilakukan oleh Pemprov Jateng diakui lebih lengkap dari program cek kesehatan gratis (CKG). Sebab, dalam Speling juga menghadirkan dokter-dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam kunjungan itu ada dua lokasi yang ditinjau oleh Wamenkes Benjamin Paulus dan Gubernur Ahmad Luthfi, yakni di Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, dan Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.

Mereka menyaksikan langsung dalam Speling tersebut terdapat dokter ahli atau spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis kejiwaan.

"Di sini ada dokter ahli kandungan yang melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC) sampai enam kali kepada ibu hamil sampai melahirkan," ujarnya.

Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Melesat yang digagas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi diapresiasi Wamenkes RI Benjamin Paulus Oktavianus.

TAGS   speling  dokter spesialis keliling  Speling Jateng  Ahmad Luthfi  gubernur Jateng  Benjamin Paulus  Wamenkes  Dokter Spesialis 
