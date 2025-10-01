Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Menjelang Akhir Tahun, Hyundai Siap Rilis Mobil Baru di Indonesia, Ini Bocorannya

Rabu, 01 Oktober 2025 – 15:24 WIB
Hyundai Ioniq 9. ilustrasi. Foto: hyundai

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) dilaporkan tengah mempersiapkan mobil baru untuk segera dirilis kepada publik di tanah air.

Hal itu diungkapkan langsung Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto di sela acara Hyundai Juml School Batch 2 yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (1/10).

Dia mengungkapkan mobil itu sesuai janji Hyundai yang akan merilis sebelum akhir 2025. Menurutnya, mobil itu merupakan kendaraan ramah lingkungan.

"Kalau sesuai dengan janji masih ada satu model lagi yang akan kami perkenalkan. Powertrain ditunggu saja, kemungkinan besar akan listrik," kata Fransiscus saat ditemui di lokasi.

Belum banyak informasi detail model yang akan dirilis, tetapi Frans menyebut mobil itu akan masuk di kelas sport utility vehicle atau multi purpose vehicle (MPV) premium.

"Saya bisa gambarin MPV dan SUV, kan, sekarang lagi tren. Mungkin Ioniq 9," tuturnya.

Akan tetapi, Frans masih menutup rapat-rapat informasi mengenai peluncuran mobil baru tersebut. "Nanti tunggu saja produknya," kata Fransiscus.

Dari spekulasi yang beredar, Hyundai Ioniq 9 kemungkinan kuat akan dirilis produsen mobil asal Korea Selatan itu. Sebab, dari segmennya mobil masuk di kelas SUV Luxury.

