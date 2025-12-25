Menjelang Akhir Tahun, Jalur Pendakian Gunung Marapi, Tandikat & Talang di Sumbar Ditutup

jpnn.com - PADANG - Menjelang akhir Tahun 2025, Pos Gunung Api (PGA) Gunung Marapi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat menutup jalur pendakian tiga gunung api di provinsi itu. Penutupan jalur pendakian ketiga gunung api tersebut mengingat aktivitas gunung yang masih berfluktuasi, sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan.

"Menjelang akhir tahun, pendakian ke Gunung Marapi, Gunung Tandikat dan Gunung Talang kami tutup," kata petugas PGA Gunung Marapi Ahmad Rifandi di Kota Padang, Kamis (24/12), saat menyampaikan laporan perkembangan aktivitas kegunungapian di Provinsi Sumbar kepada Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kota Padang.

Pada 10 Desember 2025, Badan Geologi menaikkan status Gunung Talang yang berada di Kabupaten Solok dari Level I (Normal) ke Level II (Waspada).

Dengan naiknya status gunung api tersebut, Badan Geologi mengeluarkan dua rekomendasi.

Pertama, melarang masyarakat di sekitar Gunung Talang, pengunjung atau wisatawan mendekati dan bermalam di sekitar kawah gunung dalam radius dua kilometer.

Kedua, masyarakat di sekitar Gunung Talang dan pengunjung atau wisatawan diminta mewaspadai potensi longsor di kawasan kawah selatan gunung tersebut.

Baca Juga: Megawati Ajak Ilmuwan Rusia Meneliti Gunung Api Bawah Laut di Indonesia

Badan Geologi akan terus memantau tingkat aktivitas Gunung Talang, termasuk menginformasikan jika terdapat perubahan visual maupun kegempaan yang signifikan.

Pada kesempatan itu, PGA juga melaporkan Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar mengalami erupsi pada Kamis pukul 05.41 WIB, namun kolom abu tidak teramati.