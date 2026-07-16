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JPNN.com - Entertainment - Musik

Menjelang Album Baru, Beabadoobee Hadirkan Single Kedua

Kamis, 16 Juli 2026 – 07:07 WIB
Menjelang Album Baru, Beabadoobee Hadirkan Single Kedua - JPNN.COM
Beabadoobee, penyanyi asal Inggris kelahiran Filipina. Foto: Dok. Interscope Records/Erika Kamano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu kelahiran Filipina, Beabadoobee merilis single terbaru yang bertitel Switchblade.

Adapun Switchblade merupakan lagu kedua dari album terbaru Beabadoobee yang sangat dinantikan, Pylon.

Switchblade merupakan metafora yang digunakan dan dikupas secara mendalam, mempertanyakan apakah 'self-defence is to be brave/Do you start the fight/Or take the flight?'.

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Lagu tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas, karena Beabadoobee telah melewati titik di mana berpikir bahwa dirinya bisa memahami segalanya.

Sementara itu, pemilik nama asli Beatrice Laus menyebut Pylon adalah sebuah karya yang cakupannya lebih luas dan lebih kompleks daripada apa pun yang pernah dirilis sebelumnya, sebuah album rock yang berani, melingkupi perasaan marah, kesepian, gembira, tertekan, dan jatuh cinta secara mendalam hingga tingkat patologis.

Pylon, dengan segala emosi yang bergejolak, merayakan ketidaktahuan; kehebatannya menunjukkan bahwa bersikap tenang di tengah ketidakpastian dapat melahirkan sesuatu yang luar biasa, baik secara emosional maupun musikal.

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Beragam perasaan yang terkandung di dalamnya, yang seringkali saling bertentangan, justru menjadi intinya.

"Pylon bercerita tentang menerima bahwa perasaan negatif akan kembali muncul, menerima rasa tidak aman dan kebingungan. Itu semua adalah bagian penting dari proses tumbuh dan mengenal diri sendiri lebih baik. Kita harus melewati semua hal itu, aku harus menulis tentang hal itu," ungkap Beabadoobee

Penyanyi sekaligus penulis lagu kelahiran Filipina, Beabadoobee merilis single terbaru yang bertitel Switchblade.

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TAGS   Beabadoobee  Lagu Beabadoobee  Album Beabadoobee  Penyanyi Beabadoobee 
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