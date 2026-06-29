Menjelang Album Baru, Phoebe Bridgers Perkenalkan Lost Boys

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal California, Phoebe Bridgers, akhirnya kembali lewat single terbaru yang berjudul Lost Boys.

Peluncuran lagu tersebut dilakukan setelah dirinya mengumumkan album studio ketiga, 'Lost Weekend', yang akan dirilis pada 14 Agustus 2026 melalui Dead Oceans.

Menandai proyek solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir, perilisan ini hadir setelah berbulan-bulan spekulasi dari para penggemar serta rangkaian pertunjukan pop-up yang sempat viral.

Menjadi rilisan pertamanya sejak Sidelines pada 2022, Lost Boys hadir sebagai perkenalan kembali dunia musikal Phoebe Bridgers yang begitu khas.

Lagu itu menampilkan perempuan berusia 31 tahun tersebut dalam bentuknya yang paling lugas dan emosional, sekaligus menjadi gambaran awal dari album baru dan rekaman solo pertamanya dalam enam tahun terakhir.

Sebuah seruan sederhana seperti Yeah! belum pernah terdengar sehangat ini, sementara melodinya yang membekas kembali menegaskan kualitas penulisan lagu Phoebe Bridgers yang telah membuat namanya menjadi salah satu musisi yang paling berpengaruh di generasinya.

Video klip untuk Lost Boys, yang disutradarai oleh Lance Oppenheim dan Pablo Rochat, menampilkan Phoebe Bridgers bersama para pemerannya mengikuti permainan Live Action Role Play di sebuah festival Renaissance.

Lewat tema cinta dan kehilangan yang diceritakan dalam lagu ini, Phoebe Bridgers kembali menunjukkan kepiawaian merangkai lagu-lagu yang rapuh sekaligus megah, menjadikannya salah satu penulis lagu paling menonjol di generasinya.