Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Menjelang Album Baru, Phoebe Bridgers Perkenalkan Lost Boys

Senin, 29 Juni 2026 – 14:14 WIB
Menjelang Album Baru, Phoebe Bridgers Perkenalkan Lost Boys - JPNN.COM
Phoebe Bridgers. Foto: Dok. Dead Oceans/Frank Ockenfels

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal California, Phoebe Bridgers, akhirnya kembali lewat single terbaru yang berjudul Lost Boys.

Peluncuran lagu tersebut dilakukan setelah dirinya mengumumkan album studio ketiga, 'Lost Weekend', yang akan dirilis pada 14 Agustus 2026 melalui Dead Oceans.

Menandai proyek solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir, perilisan ini hadir setelah berbulan-bulan spekulasi dari para penggemar serta rangkaian pertunjukan pop-up yang sempat viral.

Baca Juga:

Menjadi rilisan pertamanya sejak Sidelines pada 2022, Lost Boys hadir sebagai perkenalan kembali dunia musikal Phoebe Bridgers yang begitu khas.

Lagu itu menampilkan perempuan berusia 31 tahun tersebut dalam bentuknya yang paling lugas dan emosional, sekaligus menjadi gambaran awal dari album baru dan rekaman solo pertamanya dalam enam tahun terakhir.

Sebuah seruan sederhana seperti Yeah! belum pernah terdengar sehangat ini, sementara melodinya yang membekas kembali menegaskan kualitas penulisan lagu Phoebe Bridgers yang telah membuat namanya menjadi salah satu musisi yang paling berpengaruh di generasinya.

Baca Juga:

Video klip untuk Lost Boys, yang disutradarai oleh Lance Oppenheim dan Pablo Rochat, menampilkan Phoebe Bridgers bersama para pemerannya mengikuti permainan Live Action Role Play di sebuah festival Renaissance.

Lewat tema cinta dan kehilangan yang diceritakan dalam lagu ini, Phoebe Bridgers kembali menunjukkan kepiawaian merangkai lagu-lagu yang rapuh sekaligus megah, menjadikannya salah satu penulis lagu paling menonjol di generasinya.

Penyanyi sekaligus penulis lagu, Phoebe Bridgers, akhirnya kembali lewat single terbaru yang berjudul Lost Boys.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Phoebe Bridgers  Penyanyi Phoebe Bridgers  Lagu Phoebe Bridgers  Album Phoebe Bridgers 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp