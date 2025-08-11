Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Menjelang Album Soft, LANY Persembahkan Lagu Baru

Senin, 11 Agustus 2025 – 15:15 WIB
Menjelang Album Soft, LANY Persembahkan Lagu Baru - JPNN.COM
LANY, band pop-rock asal Amerika Serikat. Foto: Dok. Universal/Virgin Music.

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band pop-rock asal Amerika Serikat, LANY kembali dengan penuh kemenangan lewat lagu berjudul Know You Naked.

Lagu tersebut sekaligus menjadi single pertama dari album terbaru bertajuk Soft yang rencana dirilis pada 10 Oktober 2025 melalui Virgin Music.

Bersamaan dengan perilisan lagu, LANY juga mempersembahkan video musik Know You Naked.

Baca Juga:

Lagu itu diklaim sebagai sebuah surat cinta yang puitis dan penuh kerentanan, kekuatan utama terletak pada vokal penuh emosi dari Paul Klein serta lapisan produksi yang mendalam.

Ketegangan dan kontras dalam lagu Know You Naked ditampilkan lewat suara gitar yang disonansi dan hampir terdengar industrial, dipadukan dengan synth yang tajam, hentakan snare yang menghentak, dan momen glitchy yang terasa seperti statis.

Lagu tersebut tetap mempertahankan keintiman dan nuansa nostalgia yang menjadi ciri khas LANY, sembari memperluas eksplorasi sonik, membuka babak baru dalam perjalanan musikal.

Baca Juga:

Soft bakal menjadi album pertama dari LANY dalam dua tahun terakhir.

Secara tematik dan visual, album itu mengeksplorasi kontras: kerasnya dunia fisik disandingkan dengan kejujuran yang ‘telanjang’, menciptakan dualitas yang kuat dan menjadi inti dari proyek ini.

Band pop-rock asal Amerika Serikat, LANY kembali dengan penuh kemenangan lewat lagu berjudul Know You Naked.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lany  Band LANY  Lagu LANY  Album LANY 
BERITA LANY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp