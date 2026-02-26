Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Menjelang All England 2026, Tim Indonesia Siapkan Jurus di Markas Latihan Inggris

Kamis, 26 Februari 2026 – 20:54 WIB
Skuad bulu tangkis Indonesia berlatih menjelang tampil di All England 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Skuad bulu tangkis Indonesia memilih langkah berbeda menjelang tampil di turnamen prestisius All England 2026.

Alih-alih langsung menuju kota pertandingan, skuad Merah Putih lebih dahulu menjalani masa adaptasi di National Badminton Centre, Milton Keynes, Inggris.

Lokasi tersebut akan menjadi markas sementara tim Indonesia selama beberapa hari ke depan sebelum bergeser ke Birmingham.

Fasilitas latihan ini juga digunakan para pemain Inggris, termasuk pasangan andalan mereka, Ben Lane/Sean Vendy, sehingga atmosfer kompetitif sudah terasa sejak awal.

Manajer tim Indonesia Shendy Puspa Irawati mengungkapkan pemilihan tempat ini bukan tanpa pertimbangan matang.

Faktor jarak dan kelengkapan sarana menjadi alasan utama tim memilih Milton Keynes sebagai lokasi aklimatisasi.

"Kami menentukan tempat ini karena jaraknya relatif dekat dari Birmingham dan fasilitasnya mendukung kebutuhan tim," ucap Shendy.

Dia menambahkan kawasan latihan tersebut memiliki penginapan yang nyaman serta berbagai sarana penunjang yang memudahkan aktivitas atlet selama berada di Inggris.

