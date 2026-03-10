Menjelang Arus Mudik 2026, Komut Pertamina Cek Kesiapan BBM di Rest Area KM 57

jpnn.com, CIKAMPEK - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, melakukan kunjungan kerja lapangan ke SPBU Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (9/3) malam.

Peninjauan tersebut guna memastikan kesiapan pasokan energi dan kualitas layanan bagi masyarakat menjelang arus mudik Idulfitri 2026.

Kunjungan itu untuk memastikan ketersediaan stok BBM serta kesiapan sarana dan fasilitas untuk kenyamanan pemudik, di SPBU Rest Area KM 57.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Siapkan 100 Motor Untuk Pengemudi Ojol

“Saya turun langsung ke lapangan hari ini untuk memastikan tidak ada hambatan sekecil apapun dalam distribusi. Setiap tetes BBM harus sampai ke tangan konsumen dengan lancar. SPBU KM 57 ini adalah titik vital, maka ketersediaan stok dan kecepatan pelayanan di sini menjadi prioritas utama,” tegas Mochamad Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule tersebut.

Tak hanya memantau aspek teknis seperti tangki timbun dan area dispenser BBM, Iwan Bule secara detail memeriksa fasilitas penunjang yang berdampak langsung pada kenyamanan pemudik seperti kebersihan fasilitas musala, toilet, dan ketersediaan air bersih yang akan menampung lonjakan ribuan pengunjung.

Selain itu, juga dipantau kesiapan layanan pembayaran non-tunai untuk mempercepat proses pengisian dan meminimalisir antrean panjang, kesiapan posko kesehatan serta kesiagaan petugas lapangan dalam mengatur kelancaran arus lalu lintas di area SPBU.

Sebagai bentuk dukungan moral, Iwan Bule juga berdialog dan memberikan apresiasi kepada para operator serta petugas lapangan yang akan tetap bersiaga selama masa libur Idulfitri.

“Dedikasi rekan-rekan di lapangan adalah kunci. Berikan pelayanan terbaik dengan senyuman, namun saya instruksikan dengan tegas agar aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) tetap menjadi prioritas utama. Tidak ada toleransi untuk masalah keselamatan di tengah kepadatan arus nanti,” katanya.