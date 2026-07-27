Menjelang Asian Games 2026, Aries Susanti Resmi Jabat Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI) resmi menunjuk Aries Susanti Rahayu sebagai manajer tim nasional panjat tebing Indonesia guna memimpin persiapan skuad Merah Putih menjelang Asian Games 2026.

Dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Aries menyatakan akan langsung bekerja dan membantu atlet mengikuti program latihan setelah jeda libur World Climbing Series.

"Asian Games 2026 tinggal menghitung hari. Jadi, tidak ada waktu selain berlatih keras apalagi dalam kondisi yang serba terbatas," katanya.

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Dalam keterangan FPTI, Aries dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria yang disyaratkan.

Salah satunya adalah prestasi Aries yang menyandang julukan spider womensetelah memecahkan rekor dunia nomor speed perorangan putri dengan catatan waktu 6,995 detik pada 2019. Selain itu, prestasi Aries yang berhasil meraih dua medali emas di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang juga menjadi pertimbangan organisasi cabang olahraga itu.

Setelah pergantian manajer, 14 atlet dipanggil ke Sekretariat PP FPTI di kawasan Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/7), untuk mengikuti wawancara sekaligus serah terima atlet dari PP FPTI ke manajemen pelatnas.

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Wawancara dilakukan oleh dua penasehat PP FPTI yakni Bayu Tresna dan Cally Setiawan.

"Itu lebih dari sekedar wawancara sebenarnya karena yang kami lakukan adalah diskusi mengenai hubungan tiga entitas yakni antara atlet, PP FPTI, dan manajemen pelatnas," ungkap Bayu.