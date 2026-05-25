Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Menjelang AVC Nations Cup 2026, 2 Pemain Bakal Dicoret dari Timnas Voli Putri Indonesia

Senin, 25 Mei 2026 – 22:35 WIB
Menjelang AVC Nations Cup 2026, 2 Pemain Bakal Dicoret dari Timnas Voli Putri Indonesia - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat menjalani pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Senin (25/5). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan menjalani persiapan akhir menjelang tampil di AVC Nations Cup 2026.

Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa pekan ini pihaknya akan mencoret dua nama untuk melengkapi kuota 14 pemain yang dibawa ke India.

“Setelah dua laga uji coba, kami akan mencoret dua pemain untuk bisa melakukan persiapan akhir menjelang AVC Nations Cup 2026,” ujar pelatih asal Jepang itu.

Baca Juga:

Skuad Srikandi Merah Putih sejauh ini masih menjalani pemusatan latihan dengan komposisi 16 pemain.

Beberapa nama senior seperti Tisya Amallya Putri, Arsela Nuari Purnama, Ersandrina Devega, hingga Medi Yoku masih menjadi andalan.

Sementara itu, nama-nama baru seperti Khanza Putri Yansi, Tina Syifa Sabila Salim, hingga Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar diharapkan mampu menambah kekuatan tim.

Baca Juga:

Timnas voli putri Indonesia dijadwalkan menghadapi dua tim putra, yakni PPOP DKI Jakarta dan Bharata Muda, pada pekan ini.

Setelah itu, Azzahra Dwi Febyane dan cum suis dijadwalkan bertolak ke Filipina untuk tampil di AVC Nations Cup 2026.

Timnas voli putri Indonesia rencananya akan melakukan persiapan akhir menjelang tampil di AVC Nations Cup 2026 dengan mencoret dua pemain akhir pekan ini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas voli putri  Timnas Voli Putri Indonesia  AVC Nations Cup  Timnas Voli Indonesia  voli 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp