Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Big Match Persib vs Persija, Maung Bandung Dapat Tambahan Amunisi, tetapi

Rabu, 07 Januari 2026 – 20:20 WIB
Menjelang Big Match Persib vs Persija, Maung Bandung Dapat Tambahan Amunisi, tetapi - JPNN.COM
Para pemain Persib Bandung menjalani persiapan menjelang big match melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (7/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com.

jpnn.com - BANDUNG - Laga big match sarat gengsi antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/26 akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1).

Tiga hari menjelang duel, Persib Bandung terus mematangkan persiapan.

Sejumlah pemain Maung Bandung terus berlatih seusai membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Persik Kediri.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memimpin secara sesi latihan yang digelar di lapangan pendamping Stadion GBLA itu.

Tidak seluruh pemain hadir dalam sesi latihan, karena beberapa di antaranya, seperti Federico Barba, Andrew Jung, Beckham Putra, dan penjaga gawang Teja Paku Alam, absen.

Meski begitu, pemain yang sebelumnya absen, seperti Marc Klok dan Eliano Reijnders, sudah kembali ke lapangan.  Para pemain tampak antusias dan bersemangat menjalani setiap instruksi yang diberikan staf pelatih.

Baca Juga:

Hodak menuturkan laga melawan Persija Jakarta selalu menarik untuk dimainkan dan menjadi tontonan bagi penonton. 

"Saya tidak perlu memotivasi pemain karena sudah termotivasi, dan bisa dilihat hari ini semua berlari dan semua ingin bermain," kata Hodak ditemui seusai memimpin latihan, Rabu (7/1).

Menjelang big match Persib Bandung vs Persija, Maung Bandung dapat tambahan amunisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Persija  Super League  Maung Bandung  Big Match  Persib  Persija 
BERITA PERSIB VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp