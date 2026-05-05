JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Big Match Persija vs Persib, Beckham Putra Sudah Panas

Selasa, 05 Mei 2026 – 14:23 WIB
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Duel panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta vs Persib Bandung sudah di depan mata.

Laga pekan ke-32 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Maung Bandung datang ke ibu kota dengan modal positif.

Kemenangan penting 1-0 atas PSIM Yogyakarta di laga terakhir menaikkan kepercayaan diri Marc Klok dan kawan-kawan.

Gol cepat yang dicetak Patricio Matricardi pada menit kedua menjadi pembeda dalam laga tersebut.

Gelandng Persib Beckham Putra menyebut hasil ini memiliki arti penting menjelang menghadapi Persija.

"Ini penting untuk mental kami sebelum menghadapi Persija. Kami ingin melanjutkan tren positif di pertandingan berikutnya," jelasnya.

Pemain yang karib disapa Etam itu juga sudah tak sabar menghadapi Persija di GBK.

Persib menang, tapi perhatian tertuju ke Persija. Beckham Putra kirim sinyal percaya diri jelang big match.

Persib  Persija  Beckham Putra  Persija vs Persib  Persib Bandung 
