Menjelang Borneo FC vs Persib Bandung, Fabio Lefundes Punya Permintaan Khusus

jpnn.com - Laga panas tersaji saat Borneo FC menjamu Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League.

Duel Borneo FC vs Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Saat ini, Persib masih memimpin klasemen dengan koleksi 57 poin dari 24 pertandingan, unggul empat angka atas Borneo FC yang berada tepat di bawahnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai tekanan dalam pertandingan ini justru lebih besar dirasakan oleh tim tuan rumah.

Menurutnya, posisi Persib di puncak klasemen membuat timnya tetap berada di posisi aman apa pun hasil pertandingan nanti.

"Seandainya kalah, kami masih ada di puncak klasemen."

"Adapun bagi mereka, jika kalah, peluang untuk mengejar akan makin kecil," tegasnya.