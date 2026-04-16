Menjelang Dewa United vs Persib, Bojan Hodak Bicara Soal Kekuatan Banten Warriors

Kamis, 16 April 2026 – 14:20 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Dewa United akan bertarung melawan Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4).

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai Dewa United merupakan tim kuat dan berbahaya.

Menurut dia, dengan kekuatan dan skuad yang dimiliki, Dewa United seharusnya berada di posisi yang lebih baik dari sekarang.

"Dewa punya banyak pemain bagus. Saya selalu bilang Dewa adalah tim yang sangat bagus. Mereka punya banyak pemain dengan kualitas individu tinggi. Saya tidak tahu kenapa posisi mereka rendah di klasemen," kata Hodak di Bandung, Kamis (16/4).

Hodak mengakui bahwa melawan tim berjudul Banten Warriors itu tidak pernah mudah.

Dewa United dihuni pemain-pemain terbaik sekelas Hugo 'Jaja' Gomes, Nick Kuipers, hingga Alex Martins yang sudah mengemas 14 gol.

Di putaran pertama, Persib bahkan baru bisa mencetak gol kemenangan lewat tendangan penalti Andrew Jung menit 62, dan Beckham Putra yang dihukum kartu merah.

Hodak menilai kegagalan tim asuhan Jan Olde Riekerink dikarenakan jadwal padat AFC Challenge League.