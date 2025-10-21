Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Duel Arsenal vs Atletico Madrid, Arteta Mengagumi Sosok Simeone

Selasa, 21 Oktober 2025 – 05:30 WIB
Menjelang Duel Arsenal vs Atletico Madrid, Arteta Mengagumi Sosok Simeone - JPNN.COM
Ilustrasi manajer klub Liga Premier Inggris Arsenal, Mikel Arteta. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Laga Arsenal vs Atletico Madrid pada Liga Champions akan tersaji di Stadion Emirates, London, Rabu (22/10) dini hari.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan pujian kepada Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menjelang laga kedua tim di Liga Champions.

Arteta mengaku meneladani sosok Simeone. 

Baca Juga:

“Jelas, dia adalah sosok yang saya kagumi dan banyak saya pelajari darinya. Yang luar biasa dari dirinya adalah gairah dan semangat juangnya,” ujar Arteta yang dilansir laman resmi Arsenal.

Simeone telah memimpin Atletico Madrid sejak Desember 2011, menjadikannya salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama di Eropa.

Sementara Arteta, yang bergabung dengan Arsenal pada Desember 2019, menjadi pelatih dengan masa kerja terlama kedua di Liga Inggris setelah Pep Guardiola.

Baca Juga:

“Selama bertahun-tahun melatih di klub yang sama, dengan banyak pemain yang juga bertahan lama, dia masih mampu menularkan energi dan tekad untuk menang. Itu bukan hal mudah di lingkungan sepak bola modern,” ungkap Arteta.

Dia menilai konsistensi Simeone di level tertinggi membuktikan kehebatannya.

Menjelang duel Arsenal vs Atletico Madrid di Liga Champions, Mikel Arteta akui mengagumi sosok Diego Simeone.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Champions  Arsenal vs Atletico Madrid  Mikel Arteta  Diego Simeone  Pelatih 
BERITA LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp