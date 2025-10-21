Menjelang Duel Arsenal vs Atletico Madrid, Arteta Mengagumi Sosok Simeone

jpnn.com - JAKARTA - Laga Arsenal vs Atletico Madrid pada Liga Champions akan tersaji di Stadion Emirates, London, Rabu (22/10) dini hari.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan pujian kepada Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menjelang laga kedua tim di Liga Champions.

Arteta mengaku meneladani sosok Simeone.

“Jelas, dia adalah sosok yang saya kagumi dan banyak saya pelajari darinya. Yang luar biasa dari dirinya adalah gairah dan semangat juangnya,” ujar Arteta yang dilansir laman resmi Arsenal.

Simeone telah memimpin Atletico Madrid sejak Desember 2011, menjadikannya salah satu pelatih dengan masa jabatan terlama di Eropa.

Sementara Arteta, yang bergabung dengan Arsenal pada Desember 2019, menjadi pelatih dengan masa kerja terlama kedua di Liga Inggris setelah Pep Guardiola.

“Selama bertahun-tahun melatih di klub yang sama, dengan banyak pemain yang juga bertahan lama, dia masih mampu menularkan energi dan tekad untuk menang. Itu bukan hal mudah di lingkungan sepak bola modern,” ungkap Arteta.

Dia menilai konsistensi Simeone di level tertinggi membuktikan kehebatannya.