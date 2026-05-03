JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Duel Persija vs Persib, The Jakmania Semprot PSSI, Pertanyakan Rumitnya Izin SUGBK

Minggu, 03 Mei 2026 – 11:21 WIB
The Jakmania saat mendukung Persija di SUGBK Senayan, Jakarta. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketegangan menjelang laga panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung kian memanas.

Ketua The Jakmania Diky Budi Ramadhan buka suara soal polemik penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang disebut harus melalui koordinasi dengan PSSI.

Padahal, duel klasik penuh gengsi itu dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026, Minggu (10/5/2026). Namun, rencana Persija menjamu Persib di GBK mendadak tak semulus yang dibayangkan.

"Info dari panpel seperti itu, harus koordinasi dahulu," ujar Diky.

Diky tak menahan kritik. Ia menilai federasi seharusnya hadir sebagai pendukung utama, bukan memberi kesan memperumit laga sebesar ini.

Baginya, pertandingan Persija vs Persib bukan sekadar laga biasa, melainkan etalase kualitas sepak bola Indonesia.

“Kalau mau sepak bola kita maju, seharusnya PSSI mendukung penuh. Jangan sampai laga sebesar ini justru terganggu hal-hal seperti ini,” tegasnya.

Situasi ini membuat atmosfer jelang pertandingan makin panas. Di sisi lain, laga ini juga krusial bagi Persija yang masih menjaga asa juara, meski peluangnya terbilang tipis.

Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung yang rencananya digelar di Stadion GBK. Namun kabarnya, Persija diminta berkoordinasi kepada PSSI

TAGS   Persija Jakarta  Persib Bandung  Persija Jakarta vs Persib Bandung  The Jakmania  PSSI 
