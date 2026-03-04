Menjelang Final Four Proliga 2026, Megawati Hangestri Fokus Evaluasi Menyeluruh

jpnn.com - JAKARTA - Jakarta Pertamina Enduro melaju ke final four Proliga 2026. Jakarta Pertamina Enduro melaju ke babak Final Four bersama tiga tim kuat lainnya, yakni Phonska Plus Pupuk Indonesia, Electric PLN Mobile, dan Popsivo Polwan.

Babak Final Four akan digelar dalam tiga seri, yakni di Surabaya pada 3-5 April, Semarang 10-12 April, dan Solo pada 17-19 April. Sementara babak grand final diselenggarakan di Yogyakarta pada 26 April 2026.

Pemain Jakarta Pertamina Enduro Megawati Hangestri menegaskan kesiapan timnya menghadapi final four Proliga 2026, dengan fokus pada evaluasi menyeluruh demi mempertahankan prestasi musim lalu. “Semoga kami bisa menghasilkan yang terbaik, tentunya mempertahankan hasil tahun lalu, kalau bisa lebih baik lagi,” kata Megawati usai latihan di Pertamina Arena Simprug, Jakarta, Selasa (3/3).

Megawati menyebut Jakarta Pertamina Enduro bertekad tampil lebih baik setelah melalui berbagai catatan perbaikan sepanjang musim reguler ini.

Menurut atlet yang akrab disapa "Megatron" itu, tim masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus dibenahi sebelum memasuki fase krusial kompetisi.

Dia menilai pencapaian musim lalu tidak boleh membuat skuad cepat puas, terlebih persaingan di final four dipastikan makin ketat.

Megawati menyatakan bahwa tim belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan berkomitmen memperbaiki performa di semua lini permainan.

Megawati juga menanggapi performa tim saat menghadapi Phonska Plus Pupuk Indonesia di laga terakhir musim reguler yang dinilai belum maksimal, terutama dalam efektivitas serangan dan penyelesaian akhir.