Menjelang Final Liga Champions PSG vs Arsenal: Enrique Puji Arteta Pelatih Kelas Dunia

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:50 WIB
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Foto: (Arsenal.com)

jpnn.com - JAKARTA - Duel Paris Saint-Germain vs Arsenal pada final Liga Champions akan tersaji di di Puskas Arena, Hungaria, Sabtu (30/5).

PSG tengah bersiap mempertahankan gelar Liga Champions setelah musim lalu menjuarai kompetisi tersebut dengan kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final.

Namun, tantangan berbeda kini menanti Les Parisiens.

Mereka akan menghadapi Arsenal yang baru saja memastikan gelar Liga Inggris seusai Manchester City bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth.

Keberhasilan itu mengakhiri penantian 22 tahun Arsenal untuk kembali menjadi juara Liga Inggris.

Menjelang partai puncak Liga Champions itu, Pelatih PSG Luis Enrique memberikan pujian kepada Pelatih Arsenal Mikel Arteta.

Enrique menyebut Arteta merupakan pelatih kelas dunia yang berhasil mengubah mentalitas Arsenal hingga kembali menjadi tim kompetitif di level tertinggi.

“Bila melihat statistik Arteta, semuanya sudah jelas. Dia adalah pelatih papan atas yang sejak mengambil alih Arsenal berhasil mengubah mentalitas tim dan makna menjadi sebuah tim yang sudah lama tidak meraih gelar,” ujar Luis Enrique melalui situs resmi pada Kamis (21/5).

