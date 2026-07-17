Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Hadapi Arema FC, Adam Alis Bocorkan Kondisi Terbaru Persib Bandung

Jumat, 17 Juli 2026 – 13:43 WIB
Menjelang Hadapi Arema FC, Adam Alis Bocorkan Kondisi Terbaru Persib Bandung - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Adam Alis. Foto: IG persib

jpnn.com - Persib Bandung mulai mengarahkan fokus sepenuhnya ke laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Arema FC.

Duel Persib vs Arema dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (25/7/2026) mendatang.

Gelandang Persib Adam Alis menilai persiapan tim terus bergerak ke arah yang positif.

Baca Juga:

Meski waktu menuju kick-off makin singkat, dia melihat perkembangan yang cukup menggembirakan dalam proses pembentukan permainan skuad Maung Bandung.

Menurut pemain bernomor punggung 18 tersebut, intensitas latihan yang dijalani dalam beberapa hari terakhir mulai memberikan dampak terhadap kekompakan tim.

"Syukurlah seluruh sesi latihan sejauh ini berjalan dengan baik. Sedikit demi sedikit kami mulai memahami karakter permainan masing-masing," ujarnya.

Baca Juga:

Persib diketahui telah menjalani sejumlah agenda latihan di bawah arahan Igor Tolic. Masa pramusim itu dimanfaatkan untuk mempercepat adaptasi para pemain sebelum menghadapi kompetisi resmi.

Adam berharap sisa waktu yang tersedia bisa dimaksimalkan agar performa tim makin matang ketika bertemu Arema FC.

Persib Bandung mulai mengarahkan fokus sepenuhnya ke laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Arema FC.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Adam Alis  Persib Bandung  Arema FC  Piala Presiden 2026 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp