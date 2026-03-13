Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Hadapi Borneo FC, Bojan Hodak Dapat 'Masalah' di Skuad Persib Bandung

Jumat, 13 Maret 2026 – 04:00 WIB
Menjelang Hadapi Borneo FC, Bojan Hodak Dapat 'Masalah' di Skuad Persib Bandung - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: ileague

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan kondisi timnya menjelang jumpa Borneo FC pada laga tunda BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Borneo FC vs Persib akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (15/3/2026) malam.

Hodak menyebut mayoritas pemain Maung Bandung berada dalam kondisi fit setelah menjalani sesi latihan dalam beberapa hari terakhir.

Persiapan tim dinilai berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti.

Kabar positif juga datang dari bek asing Persib Julio Cesar, yang sudah kembali mengikuti latihan bersama rekan-rekannya.

Namun, kondisi Sergio Castel masih perlu dipantau karena sempat merasakan keluhan ringan.

"Seluruh pemain mengikuti latihan seperti biasa. Hanya Sergio yang masih merasakan sedikit nyeri sehingga perlu kami lihat lagi perkembangannya."

"Sementara itu, Julio sudah kembali dan sekarang sudah berlatih penuh bersama tim," jelas Hodak.

