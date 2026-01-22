Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Hadapi PSBS Biak, Bojan Hodak Ungkap Kabar Penting dari Persib Bandung

Kamis, 22 Januari 2026 – 05:42 WIB
Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung mulai mengalihkan fokus ke pemantapan strategi jelang laga pekan ke-18 Super League 2025/26 melawan PSBS Biak.

Pertandingan Persib vs PSBS akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026).

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai progres timnya berjalan sesuai rencana. 

Dia optimistis anak asuhnya siap melanjutkan performa positif demi menjaga posisi di puncak klasemen sementara.

"Kami telah menggembleng latihan fisik untuk pemain selama empat hari dan memberikan dua hari libur untuk kembali menyegarkan kondisi."

"Sekarang, kami memulai lagi, punya empat hari untuk masuk ke latihan taktik, dan kami siap menghadapi PSBS Biak," tegas juru taktik asal Kroasia itu.

Hodak juga menyambut kabar baik terkait kondisi pemain.

Sejumlah penggawa yang sebelumnya berkutat dengan cedera mulai kembali bergabung dalam sesi latihan, membuat opsi tim makin lengkap.

