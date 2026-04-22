Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Menjelang Hari Buruh, Polisi dan Massa Dorong-dorongan di Lapangan Tegalega

Rabu, 22 April 2026 – 14:44 WIB
Simulasi pengamanan aksi demo peringatan Hari Buruh International atau May day di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Menjelang May Day atau Hari Buruh International pada 1 Mei, jajaran Polrestabes Bandung menyimulasikan pengendalian massa aksi unjuk rasa.

Pelaksanaan latihan gabungan ini digelar di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Rabu (22/4).

Dalam simulasi tersebut, sejumlah massa diskenariokan berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Mereka membawa berbagai tuntutan, seperti turunkan harga bahan pokok hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mulanya, penyampaian aspirasi berjalan normal. Namun, situasi mulai memanas dengan massa yang merangsek masuk ke dalam gedung. 

Aksi dorong-dorongan antara polisi dan massa tak terhindarkan.

Melihat situasi tersebut, polisi mengambil langkah untuk menurunkan anggota Brimob agar situasi tetap terkendali dengan aman.

Mobil water canon juga dikerahkan. 

Polrestabes Bandung bersama PHH Brimob Rayon 5 menyimulasikan aksi demo ricuh menjelang peringatan Hari Buruh International atau May Day.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polrestabes Bandung  Lapangan Tegalega  Hari Buruh  May Day 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp