Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Menjelang HUT RI, Penjual Miniatur Kapal Hias & Pesawat di Palembang Panen Rezeki

Kamis, 14 Agustus 2025 – 17:00 WIB
Menjelang HUT RI, Penjual Miniatur Kapal Hias & Pesawat di Palembang Panen Rezeki - JPNN.COM
Iyan, salah satu penjual miniatur kapal hias dan pesawat, di Jalan Merdeka Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG -  Penjual miniatur kapal hias dan pesawat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, panen rezeki menjelang momen peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

Miniatur kapal hias dan pesawat yang hanya ada pada Bulan Agustus, itu kian diburu oleh masyarakat.

Iyan (41), salah satu pegadang miniatur kapal hias dan pesawat, mengaku tahun ini sudah mulai berjualan 1 Agustus 2025 lalu.

Baca Juga:

Sejak hari itu, sudah ratusan miniatur kapal hias dan pesawat yang laku terjual.

Iyan menjual satu miniatur kapal hias maupun pesawat seharga Rp 25 ribu.

Harga yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun.

Baca Juga:

"Dari 1 Agustus hingga hari ini, total sudah ada 700 miniatur kapal dan pesawat yang terjual. Satu kapal, satu pesawat, Rp 25 ribu. Dari tahun ke tahun harganya tidak pernah berubah," kata Iyan, Kamis (14/8).

Pria berumur 41 tahun ini mengaku sudah lama berjualan kapal hias dan pesawat, dari sejak masih lajang hingga kini sudah dikaruniai empat anak.

Penjual miniatur kapal hias dan pesawat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, panen rezeki menjelang HUT Ke-80 RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   HUT RI  HUT ke-80 RI  17 Agustus  Penjual Miniatur Kapal Hias  panen rezeki 
BERITA HUT RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp