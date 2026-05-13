Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Menjelang Iduladha, Disdag Palembang Gelar Pasar Murah di 5 Kecamatan

Rabu, 13 Mei 2026 – 19:30 WIB
Menjelang Iduladha, Disdag Palembang Gelar Pasar Murah di 5 Kecamatan - JPNN.COM
Kepala Bidang Sarana dan Sarana Distribusi Perdagangan (SSDP) Dinas Perdagangan Kota Palembang Elsa Noviani. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) bakal menggelar pasar murah secara bergilir di lima kecamatan mulai pekan depan.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan lonjakan harga pokok menjelang Hari Raya Iduladha 2026.

Program ini disiapkan untuk menjaga kestabilan pasokan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kenaikan sejumlah komoditas pangan. 

Baca Juga:

Kepala Bidang Sarana dan Sarana Distribusi Perdagangan (SSDP) Dinas Perdagangan Kota Palembang Elsa Noviani mengungkapkan pasar murah tersebut menjadi langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas holtikultura seperti cabai dan bawang yang dipicu faktor cuaca ekstrem serta hambatan distribusi barang ke pasar tradisional. 

"Untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Iduladha, minggu depan kami akan melaksanakan pasar murab secara berturut-turut di beberapa kecamatan. Di sana tersedia beras SPHP dan Minyakita yang dijual bekerja sama dengan para pemasok," ungkap Elsa, Rabu (13/5/2026). 

Adapun lima kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah yakni Gandus, Sukarami, Sako, Alang-Alang Lebar dan Ilir Timur 1 Palembang. 

Baca Juga:

Selain agenda di bulan Mei, Disdag Palembang juga telah menyiapkan program lanjutan pada Juni mendatang. 

"Pasar murah kembali akan digelar selama lima hari berturut-turut dengan fokus utama penyediaan beras SPHP dan Minyakita bagi masyarakat," ujar Elsa. 

Disdag Palembang akan menggelar pasar murah menjelang hari raya Iduladha 2026 di 5 Kecamatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pasar Murah  Iduladha  Dinas Perdagangan  Lonjakan Harga 
BERITA PASAR MURAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp