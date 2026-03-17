Menjelang Idulfitri 2026, Sekretaris BNPP RI Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman kembali melakukan peninjauan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kampung Landuh, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (15/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, sebagai bagian dari upaya penguatan analisis dan percepatan langkah pemulihan pascabencana di lapangan.

Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan percepatan pembersihan lumpur dan material sampah pascabencana berjalan optimal, sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat dapat segera pulih.

“Kami berharap sebelum Hari Raya Idulfitri sebagian besar lumpur dan sampah sudah dapat dibersihkan sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar. Setelah itu, pembersihan akan dilanjutkan ke desa-desa lain yang juga terdampak,” ujar Komjen Pol. Makhruzi, Selasa (17/3/2026).

Dia menjelaskan kehadirannya kembali di Aceh merupakan penugasan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.

Penugasan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh.