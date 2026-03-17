Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menjelang Idulfitri 2026, Sekretaris BNPP RI Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

Selasa, 17 Maret 2026 – 18:11 WIB
Menjelang Idulfitri 2026, Sekretaris BNPP RI Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh - JPNN.COM
Sestama BNPP Irjen Makhruzi Rahman. Foto: Humas BNPP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman kembali melakukan peninjauan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kampung Landuh, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (15/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, sebagai bagian dari upaya penguatan analisis dan percepatan langkah pemulihan pascabencana di lapangan.

Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan percepatan pembersihan lumpur dan material sampah pascabencana berjalan optimal, sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat dapat segera pulih.

Menjelang Idulfitri 2026, Sekretaris BNPP RI Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman kembali melakukan peninjauan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kampung Landuh, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (15/3/2026). Foto: Humas BNPP RI

“Kami berharap sebelum Hari Raya Idulfitri sebagian besar lumpur dan sampah sudah dapat dibersihkan sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar. Setelah itu, pembersihan akan dilanjutkan ke desa-desa lain yang juga terdampak,” ujar Komjen Pol. Makhruzi, Selasa (17/3/2026).

Dia menjelaskan kehadirannya kembali di Aceh merupakan penugasan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.

Penugasan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh.

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman kembali meninjau wilayah terdampak banjir bandang di Kampung Landuh, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (15/3/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Idulfitri  BNPP  Banjir Bandang  wilayah terdampak banjir  Aceh 
BERITA IDULFITRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp