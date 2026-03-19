JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Menjelang Idulfitri, Pasokan Sembako Dipastikan Aman dan Harga Terkendali

Kamis, 19 Maret 2026 – 13:13 WIB
Menjelang Idulfitri, Pasokan Sembako Dipastikan Aman dan Harga Terkendali - JPNN.COM
Warga berbelanja sembako di sebuah supermarket di Jakarta, Kamis (31/3). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah mengupayakan pasokan komoditas pangan strategis atau sembako menjelang Idulfitri dalam keadaan cukup.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya agar harga terkendali dan masih berada pada kisaran harga eceran tertinggi (HET).

“Saya sampaikan seluruh komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, daging sapi atau daging kerbau, telur, gula, dan minyak goreng menghadapi Idulfitri dalam kondisi aman,” ungkap Sudaryono, Kamis (19/3).

Baca Juga:

Sudaryono menuturkan, kondisi aman yang dimaksud adalah pasokannya cukup dan harga masih sesuai dengan HET.

Contohnya beras yang saat ini berada di gudang Bulog, pemerintah sudah memiliki cadangan yang mencapai 4,09 juta. Proyeksinya bisa mencapai 6 juta ton yang bisa disimpan di gudang Bulog.

Beras yang beredar di masyarakat pun saat ini sekitar 12 juta ton, dan proyeksi beras yang akan panen ke depan sekitar 12 juta ton.

Baca Juga:

Sehingga, total 28 juta ton. Artinya, itu sama dengan ketahanan pangan Indonesia, khususnya beras, mencapai 324 hari atau 11 bulan yang akan datang.

“Jadi, kondisi pangan kita sangat kuat ya, sangat kuat,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya agar harga terkendali dan masih berada pada kisaran harga eceran tertinggi (HET).

BERITA SEMBAKO LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
