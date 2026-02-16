Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menjelang Imlek, 44.918 Mobil Tinggalkan Jakarta

Senin, 16 Februari 2026 – 08:00 WIB
Situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. ANTARA/HO-Jasa Marga

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat 44.918 kendaraan meninggalkan Jakarta via Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) pada periode H-3 Tahun Baru Imlek.

GM Operasi dan Pemeliharaan PT JJC Desti Anggraeni mengatakan volume kendaraan mengalami peningkatan  46,77 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal sebanyak 30.604 kendaraan.

"Peningkatan volume kendaraan terjadi sepanjang hari dengan kenaikan paling tinggi pada malam hari hingga mencapai 52,76 persen," kata Desti di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/2).

Desti juga mencatat volume kendaraan dari arah timur menuju Jakarta melalui Ruas Jalan Layang Tol MBZ pada periode yang sama sebanyak 31.655 kendaraan, naik 12,96 persen dari lalu lintas normal 28.022 kendaraan.

Menurut dia, peningkatan volume kendaraan karena adanya momentum libur Hari Raya Imlek.

Desti mengungkapkan kondisi lalu lintas di Jalan Layang MBZ tetap terpantau lancar dan terkendali dengan, termasuk para petugas juga secara berkala melakukan pemantauan di lapangan.

PT JJC terus mengimbau pengguna jalan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan.

Pengguna jalan diharapkan memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, menjaga kecukupan daya listrik maupun bahan bakar minyak (BBM), serta mengantisipasi potensi perubahan cuaca saat kondisi hujan.

