Menjelang Jumpa Arema, Bojan Hodak Bongkar Penyakit Lama Persib Bandung

Jumat, 24 April 2026 – 06:07 WIB

jpnn.com - Menjelang duel kontra Arema FC, ada satu hal yang membuat Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak bisa sepenuhnya tenang.

Laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam WIB.

Duel melawan Arema menjadi momen penting bagi Maung Bandung untuk menjaga posisi di puncak klasemen sementara.

Namun, ada catatan dari dua pertandingan terakhir yang menjadi perhatian serius tim pelatih.

Dalam periode tersebut, Maung Bandung sudah empat kali dipaksa memungut bola dari gawang sendiri.

Situasi itu membuat Hodak menaruh fokus pada detail kecil yang dinilai sangat menentukan jalannya pertandingan.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada sistem permainan, melainkan kesalahan individu yang seharusnya bisa dihindari.

"Masalah di lini belakang datang dari kesalahan individu. Pada gol pertama saat melawan Dewa United, pemain mengira bola sudah keluar sehingga berhenti bermain."