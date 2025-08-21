Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Jumpa Bhayangkara FC, Arema FC Dihantui Masalah Ini

Kamis, 21 Agustus 2025 – 08:33 WIB
Pelatih Arema FC Marcos Santos. Foto: ILeague.

jpnn.com - Sejumlah masalah menghantui Arema FC menjelang jumpa Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26.

Persiapan Singo Edan —julukan Arema FC— terganggu karena beberapa pemain mengalami cedera ringan dan kelelahan.

Kelelahan dan Cedera Ringan Jadi Kendala

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyebut kondisi fisik para pemainnya belum sepenuhnya pulih setelah menghadapi PSIM Yogyakarta, Sabtu (16/8/2025). Sejumlah pemain terlihat kelelahan bahkan harus mendapat perawatan.

"Persiapan untuk lawan Bhayangkara Presisi sudah kami mulai. Sayangnya ada beberapa yang mengalami cedera tapi ringan,” kata pelatih asal Brasil itu.

Meski begitu, Marcos enggan merinci siapa saja pemain yang dimaksud. Dia hanya memastikan akan terus memantau kondisi timnya dan berharap semua pemain bisa fit tepat waktu.

"Saya akan cek pemainnya terus. Semoga lawan Bhayangkara bisa bermain," imbuhnya.

Beberapa Pemain Dipantau Tim Medis

Saat menghadapi PSIM, terlihat beberapa pemain seperti Valdeci Moreira, Matheus Blade, dan Betinho sempat mendapat perawatan di pinggir lapangan.

Sementara itu, Jayus Hariono dan Odivan Koerich masih menjalani latihan terpisah dengan pengawasan tim medis.

