JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Jumpa Madura United, Persib Bandung Dapat Tambahan Amunisi

Selasa, 24 Februari 2026 – 15:49 WIB
Menjelang Jumpa Madura United, Persib Bandung Dapat Tambahan Amunisi - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan pada malam hari. Foto: Persib.

jpnn.com - Marc Klok mengaku kondisinya telah pulih setelah absen dalam tiga pertandingan bersama Persib Bandung.

Menjelang laga melawan Madura United, sang kapten telah kembali bergabung dalam sesi latihan tim.

Sebelumnya, Marc Klok harus menepi akibat cedera yang didapat saat melawan PSBS Biak.

Setelah menjalani pemantauan intensif dari tim medis, pemain naturalisasi asal Belanda itu dinyatakan siap berlatih kembali.

"Ya, (kondisinya) sudah baik. Kalian lihat latihan full hari ini lagi," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (24/2/2026).

Klok mengungkapkan dirinya menjalani program latihan mandiri selama hampir empat pekan demi menjaga kebugaran selama masa pemulihan.

Dia pun paham apabila nanti dimainkan, bisa saja datang dari bangku cadangan.

"Jadi saya mulai dari cadangan mungkin, dan main berapa menit lagi untuk comebcak setelah empat minggu," tuturnya.

Persib Bandung mendapat tambahan amunisi menjelang jumpa Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League.

