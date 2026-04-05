Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Jumpa Semen Padang, Ultimatum Bojan Hodak untuk Persib Bandung Makin Tegas

Minggu, 05 April 2026 – 08:38 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kanan). Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya tak punya ruang untuk terpeleset di sisa kompetisi BRI Super League 2025/26.

Maung Bandung kini menganggap setiap pertandingan sebagai laga penentuan demi menjaga peluang juara.

Dalam waktu dekat, Persib akan bertandang ke markas Semen Padang pada pekan ke-26 Super League di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026) malam WIB.

Baca Juga:

Laga tersebut menjadi salah satu dari rangkaian krusial yang harus dimaksimalkan oleh tim asal Kota Kembang itu.

Hodak menekankan bahwa fokus Persib sepenuhnya tertuju pada perolehan poin sempurna, tanpa ingin dipusingkan dengan hasil yang diraih tim lain.

"Setiap pertandingan yang tersisa bagi kami ibarat laga final yang wajib dimenangkan," tegasnya.

Baca Juga:

Pelatih asal Kroasia itu juga menilai Semen Padang bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Bermain di kandang sendiri, tim tuan rumah dipastikan tampil ngotot demi menjauh dari ancaman degradasi.

Bojan Hodak memberi ultimatum tegas jelang Persib Bandung jumpa Semen Padang. Apa isinya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Semen Padang  Bojan Hodak  Super League 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp