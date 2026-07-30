Menjelang Kongres PSSI 2026, Belasan Klub Ajukan Ganti Nama dan Markas

jpnn.com, JAKARTA - PSSI dijadwalkan menggelar Kongres Biasa PSSI 2026 pada 3 Agustus 2026 mendatang.

Tidak hanya membahas program kerja dan laporan organisasi, forum tersebut juga akan mengupas pengajuan pergantian nama dan perpindahan kandang lebih dari 10 klub dari berbagai level kompetisi.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan federasi telah menerima sejumlah surat permohonan dari berbagai provinsi.

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Pengajuan tersebut datang dari klub-klub yang berlaga di Super League hingga Liga 3 dan Liga 4.

"Yang kami terima lumayan di atas 10 klub kayaknya ini. Termasuk Liga 3 dan Liga 4," kata Yunus Nusi.

Selain perubahan nama, mayoritas klub juga mengajukan perpindahan markas sebagai bagian dari proses perubahan identitas.

Menurut Yunus, seluruh usulan itu akan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Kongres Biasa PSSI.

"Iya akan ada beberapa pergantian nama dan juga penyampaian permohonan perubahan kandang," ujarnya.