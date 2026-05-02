Menjelang Konser di Kuala Lumpur, Mahalini Bikin Heboh Penggemar

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Penyanyi Mahalini akan menggelar 'KOMA Live in Concert Malaysia' di Idea Live Arena, 3 Damansara, Kuala Lumpur pada Sabtu (2/5).

Sehari menjelang konser tunggal itu, Mahalini menggelar sesi meet and greet bersama penggemar di Malaysia.

Dalam kegiatan tersebut, dia berinteraksi dengan komunitas penggemar, Mylinz Malaysia. Sesi meet and greet menjadi bagian dari rangkaian pra-acara untuk menyapa langsung para penggemar sekaligus membangun kedekatan menjelang pertunjukan utama.

Kehadiran Mahalini di Odeon KL pada Jumat (1/5) membuat suasana menjadi hangat dengan sesi berbincang, foto bersama, serta penyampaian apresiasi kepada para penggemar yang telah mengikuti perjalanan karier, termasuk selama masa jeda dari panggung.

CEO Antara Suara, Andri Verraning Ayu, menyampaikan apresiasi kepada para fan yang telah meramaikan lokasi acara dengan antusiasme.

"Sejak awal kami menyambut kembalinya Mahalini dengan penuh antusias. Kami memaksimalkan seluruh upaya untuk menghadirkan pengalaman konser yang berkesan bagi para penggemar. Melihat respons luar biasa pada sesi meet and greet kali ini, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami," ungkap Andri Verraning Ayu.

“KOMA Live in Concert Malaysia merupakan debut Antara Suara di Malaysia, secara khusus kami berharap konser di Kuala Lumpur diharapkan dapat menjangkau penggemar Mahalini di Malaysia, yang selama ini menjadi salah satu basis pendengar terbesar di luar Indonesia,” sambungnya.

Konser KOMA Live in Concert Malaysia dari Mahalini dijadwalkan berlangsung di Idea Live Arena, 3 Damansara, Kuala Lumpur pada Sabtu (2/5).