Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Menjelang Konser Reuni, F4 Luncurkan Lagu Baru Forever Forever

Senin, 08 Desember 2025 – 18:19 WIB
Menjelang Konser Reuni, F4 Luncurkan Lagu Baru Forever Forever - JPNN.COM
Boyband asal Taiwan F4, merilis lagu terbaru "Forever Forever" bersama penyanyi Jay Chou dan vokalis Mayday, Ashin. Foto: Instagram/ashin_ig

jpnn.com, JAKARTA - Boyband legendaris asal Taiwan, F4, kembali menyapa penggemar dengan merilis lagu terbaru berjudul “Forever Forever”, berkolaborasi bersama dua musisi besar Asia, Jay Chou dan vokalis band Mayday, Ashin.

Dikutip dari The Straits Times, lagu tersebut dirilis pada 5 Desember waktu setempat di bawah label B’in Music.

Rilisan ini menjadi makin spesial karena hadir menjelang rangkaian konser reuni F4, setelah salah satu anggotanya, Ken Chu, resmi tidak ikut dalam proyek terbaru mereka.

Baca Juga:

B’in Music dalam unggahannya menuliskan bahwa kolaborasi ini merupakan “perwujudan mimpi” bagi para penggemar, menggambarkannya sebagai pertemuan bintang-bintang terbesar dalam satu proyek musik.

Lagu “Forever Forever” sendiri diciptakan oleh Jay Chou, dengan lirik yang ditulis oleh Ashin.

Anggota F4 lainnya — Jerry Yan, Vic Chou, dan Van Ness Wu — turut menyanyikan lagu tersebut.

Baca Juga:

Ketiganya juga mengunggah kabar perilisan lagu di media sosial, menyebut kolaborasi ini sebagai momen yang membangkitkan nostalgia masa kejayaan mereka di era Meteor Garden.

Video musik resmi “Forever Forever” juga dirilis pada hari yang sama, mendapat sambutan antusias dari penggemar lama dan pendengar baru.

F4 merilis lagu baru “Forever Forever” bersama Jay Chou dan Ashin jelang konser reuni mereka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   artis taiwan  konser reuni  Jay Chou  Boyband F4 
BERITA ARTIS TAIWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp