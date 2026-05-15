Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Menjelang Konser, Westlife Sapa Penggemar dari GBK

Jumat, 15 Mei 2026 – 17:17 WIB
Menjelang Konser, Westlife Sapa Penggemar dari GBK - JPNN.COM
Westlife saat berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dok. Sound Rhythm

jpnn.com, JAKARTA - Grup pop legendaris asal Irlandia, Westlife akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027.

Sebelum konser, Westlife menyapa para Westlifers di Indonesia melalui sebuah video spesial dari GBK.

"Ini akan menjadi konser luar biasa di 2027. Semua hit bersama kalian, para penggemar terbaik di dunia," kata Westlife kini beranggotakan dari Nicky Byrne, Shane Filan, dan Kian Egan.

Baca Juga:

Dalam video tersebut, Westlife mengumumkan rangkaian tur dunia bertajuk 'Westlife 25: The Anniversary World Tour' yang akan berlangsung di Inggris, Eropa, hingga Asia.

Indonesia kembali menjadi salah satu destinasi istimewa dalam tur perayaan 25 tahun perjalanan karier Westlife, dengan konser stadium show terbesar di Asia Tenggara yang dipromotori oleh Folagopro dan Sound Rhythm.

Konser Westlife dipastikan akan digelar pada Sabtu, 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Baca Juga:

Tiket presale konser Westlife tersedia pada 21-22 Mei 2026 mulai pukul 10.00 WIB, sementara penjualan umum dibuka 23 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. (ded/jpnn)

Grup pop legendaris asal Irlandia, Westlife akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027.

Redaktur & Reporter : Dedi Yondra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Westlife  Konser Westlife  Westlife GBK  Westlife Jakarta 
BERITA WESTLIFE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp