Menjelang Konser, Westlife Sapa Penggemar dari GBK

jpnn.com, JAKARTA - Grup pop legendaris asal Irlandia, Westlife akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027.

Sebelum konser, Westlife menyapa para Westlifers di Indonesia melalui sebuah video spesial dari GBK.

"Ini akan menjadi konser luar biasa di 2027. Semua hit bersama kalian, para penggemar terbaik di dunia," kata Westlife kini beranggotakan dari Nicky Byrne, Shane Filan, dan Kian Egan.

Dalam video tersebut, Westlife mengumumkan rangkaian tur dunia bertajuk 'Westlife 25: The Anniversary World Tour' yang akan berlangsung di Inggris, Eropa, hingga Asia.

Indonesia kembali menjadi salah satu destinasi istimewa dalam tur perayaan 25 tahun perjalanan karier Westlife, dengan konser stadium show terbesar di Asia Tenggara yang dipromotori oleh Folagopro dan Sound Rhythm.

Konser Westlife dipastikan akan digelar pada Sabtu, 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Tiket presale konser Westlife tersedia pada 21-22 Mei 2026 mulai pukul 10.00 WIB, sementara penjualan umum dibuka 23 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. (ded/jpnn)