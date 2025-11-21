Menjelang Laga Melawan Persib, Riekerink: Hampir Semua Tim Mengincar Dewa United

jpnn.com - BANDUNG - Pertandingan Persib vs Dewa United sebagai salah satu laga pekan ke-13 BRI Super League 2025/2026 dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (21/11) malam WIB.

Dewa United FC berusaha mencuri poin saat menghadapi Persib Bandung.

Empat kekalahan beruntun saat melawan PSM Makassar, Dewa United, PSIM Yogyakarta, dan Madura United, jadi cambukan menyakitkan bagi skuad asuhan Jan Olde Riekerink.

Musim lalu, Dewa United tampil begitu beringas. Mereka finish di peringkat dua klasemen Liga 1 dan menjadi salah satu tim dengan lini pertahanan paling kokoh.

Kondisi berbanding balik justru terjadi di musim sekarang. Dalam 11 pertandingan, Egy Maulana cs baru memenangi tiga laga, 11 kekalahan, dan sekali imbang. Kini mereka pun terpuruk di papan bawah klasemen dengan nilai 11.

Pelatih Riekerink mengatakan, setelah mereka meraih gelar runner-up Liga 1 2024/25, banyak tim yang berambisi mengalahkan Dewa United.

"Hampir semua tim sekarang mengincar Dewa United. Mereka melihat kami sebagai tim yang berkembang. Meski begitu, sebenarnya tidak banyak perubahan di komposisi pemain kami. Namun, setiap tim selalu berubah. Anda bisa lihat bagaimana setiap klub menambah pemain asing atau memperkuat timnya," kata Riekerink, dikutip Jumat (21/11/2025).

Riekerink mengungkapkan, musim ini ia tak banyak merombak komposisi pemain. Dia menyebut 80 persen pemain masih bersamanya, sisanya direkrut yang baru.