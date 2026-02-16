Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Laga Persib vs Ratchaburi FC, Beckham Putra Mengucap Alhamdulillah

Senin, 16 Februari 2026 – 05:04 WIB
Penyerang sayap Persib Bandung Beckham Putra melakukan selebrasi. Ilustrasi Foto: Persib

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib vs Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu (18/2) pukul 19.15 WIB.

Penyerang sayap Persib Bandung Beckham Putra menyatakan kesiapannya untuk dimainkan pada laga tersebut.

Dikutip dari laman resmi klub, Minggu (15/2), Beckham sudah mulai bergabung dalam sesi latihan tim secara penuh bersama skuad Persib Bandung.

Pemain berusia 24 tahun tersebut mengatakan dirinya sangat antusias menyambut pertandingan menghadapi Ratchaburi FC karena ia ingin berkontribusi membalikkan ketertinggalan tiga gol pada leg pertama.

"Alhamdulillah kondisi sudah pulih. Saya juga sudah ikut latihan penuh. Semoga di pertandingan selanjutnya saya bisa memberikan impact untuk tim," ungkap Beckham Putra.

Pada leg pertama babak 16 besar, Rabu (11/2) lalu, Persib Bandung takluk dengan skor 0-3 dari tuan rumah Ratchaburi FC dan Beckham absen karena cedera.

Pemain bernomor punggung 7 tersebut menjelaskan kekalahan dengan selisih tiga gol pada leg pertama merupakan sebuah pukulan berat untuk Maung Bandung.

Meskipun begitu, Beckham menegaskan jika ia bersama rekan-rekannya harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan penentuan lalu memberikan kemampuan terbaik mereka.

Berikut pernyataan Beckham Putra menjelang laga Persib vs Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar ACL II.

