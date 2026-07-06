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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menjelang Latihan Perdana Persib, Haji Umuh Siap Berikan Pengarahan Khusus

Senin, 06 Juli 2026 – 12:43 WIB
Menjelang Latihan Perdana Persib, Haji Umuh Siap Berikan Pengarahan Khusus - JPNN.COM
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Skuad Persib Bandung akan menjalani latihan perdana setelah libur sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/27.

Latihan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (7/7/2026) sore di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pada sesi latihan perdana itu, Igor Tolic akan langsung memimpin tim setelah menggantikan Bojan Hodak sebagai pelatih kepala.

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Seluruh pemain, baik wajah lama maupun rekrutan baru, diharapkan sudah bergabung dalam latihan tersebut.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar mengaku berencana menghadiri sesi latihan perdana tim.

Kehadirannya bertujuan memberikan motivasi sekaligus arahan, terutama kepada para pemain anyar.

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Hingga saat ini, Persib telah mengumumkan lima pemain baru, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, dan Ragnar Oratmangoen.

"Saya pasti akan hadir (di latihan perdana). Insya Allah saya akan memberikan pengarahan-pengarahan kepada para pemain," kata Umuh di Bandung, Senin (6/7).

Haji Umuh siap memberikan pengarahan khusus kepada pemain pada sesi latihan perdana Persib yang digelar besok sore di GBLA.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Umuh Muchtar  Haji Umuh  Super League 
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