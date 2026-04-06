JPNN.com - Olahraga - All Sport

Menjelang Lawan Brunei, Timnas Futsal Indonesia Matangkan Adaptasi Lapangan

Senin, 06 April 2026 – 07:02 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlatih di Nonthaburi Hall, Thailand, Minggu (5/4) menjelang laga melawan Brunei Darussalam pada ASEAN Futsal Championship 2026. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana ASEAN Futsal Championship 2026.

Skuad Garuda menjalani latihan terakhir dengan fokus beradaptasi terhadap kondisi lapangan dan atmosfer pertandingan di Nonthaburi Hall, Thailand.

Pelatih Hector Souto menitikberatkan latihan pada aspek teknis, mulai dari skema taktik, bola mati, hingga transisi permainan.

Baca Juga:

"Sekarang waktunya untuk memperkenalkan pemain baru. Jika mereka bisa mempertahankan identitas kami dan mengingat cara kami bermain, atau cara tim nasional Indonesia harus bermain, itu sudah cukup," ujar manajer kelahiran 3 Desember 1981 itu.

Hector berharap anak asuhnya dapat segera beradaptasi dengan sistem permainan yang akan diterapkan di ajang ajang Piala AFF Futsal 2026.

Mayoritas pemain yang dipanggil kali ini merupakan wajah baru yang baru mendapat kesempatan memperkuat tim nasional.

Baca Juga:

"Kami datang ke sini untuk memberi paparan kompetisi bagi para pemain ini." 

"Sekarang kami sedang dalam masa evolusi dan kami harus berkembang, kami fokus pada hal itu," kata Hector.

Timnas futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Brunei Darussalam, Senin (6/4)

TAGS   Timnas Futsal  Timnas Futsal Indonesia  Piala AFF Futsal 2026  ASEAN Futsal Championship 2026  Piala AFF Futsal 
